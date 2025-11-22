МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нетаньяху: Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных членов ХАМАС

ЦАХАЛ ответила на якобы имевшее место нарушение перемирия со стороны ХАМАС.
Константин Денисов 22-11-2025 20:02
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Израильская армия ликвидировала пятерых высокопоставленных чиновников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится о том, что ХАМАС первым нарушило режим прекращения огня, отправив на израильскую территорию террориста. Его задачей было нападение на солдат.

«В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», - говорится в тексте.

Ранее сообщалось о том, что Израиль ударил по лагерю беженцев в Ливане. Власти утверждали, что там находился полигон для подготовки боевиков.

В результате удара погибли 13 человек. При этом в Израиле уверяли, что таким образом предотвратили большое количество жертв среди мирного населения.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС
