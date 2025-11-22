МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам рассказали о теплом начале зимы

По словам специалиста, начало декабря в столичном регионе будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.
Игнат Далакян 22-11-2025 16:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В столице и области начало зимы ожидается теплым, температура воздуха будет выше климатической нормы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ждем декабрь с превышением температуры климатической нормы на один-три градуса», - цитирует специалиста 360.ru.

Он отметил, что ноябрь в столичном регионе весьма теплый, и в 50-60% случаев после него идут теплые декабри. При этом синоптик не исключил кратковременные похолодания, которые могут быть существенными и резкими.

По словам Шувалова в Москве и Подмосковье снежный покров стоит ожидать к концу первой декады декабря. Он добавил, что в первые пять дней зимы температура воздуха будет держаться около нулевой отметки.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал в Москве снежные выходные. По его словам сегодня и завтра в столичном регионе снег с дождем и гололедица.

#в стране и мире #Погода #зима #теплое начало зимы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 