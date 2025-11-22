Москвичам рассказали о теплом начале зимы

В столице и области начало зимы ожидается теплым, температура воздуха будет выше климатической нормы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ждем декабрь с превышением температуры климатической нормы на один-три градуса», - цитирует специалиста 360.ru.

Он отметил, что ноябрь в столичном регионе весьма теплый, и в 50-60% случаев после него идут теплые декабри. При этом синоптик не исключил кратковременные похолодания, которые могут быть существенными и резкими.

По словам Шувалова в Москве и Подмосковье снежный покров стоит ожидать к концу первой декады декабря. Он добавил, что в первые пять дней зимы температура воздуха будет держаться около нулевой отметки.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал в Москве снежные выходные. По его словам сегодня и завтра в столичном регионе снег с дождем и гололедица.