Инфовойны и опасность ИИ обсудили на патриотическом форуме в Ростове-на-Дону

Международный патриотический форум «Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства» открылся в Ростове-на-Дону. Одной из тем для обсуждения стали войны в информационном пространстве, опасность искусственного интеллекта и борьба с фейками.

В тематической пресс-конференции в рамках форума приняли участие советник президента по информационному вещанию АО «ТО "Красная Звезда"» Алексей Харьков, заместитель председателя совета молодых дипломатов МИД России Ярослав Казанский и начальник отдела Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексей Кузнецов.

Журналисты, особенно те, которые работают с военным контентом, с началом специальной военной операции оказалась в состоянии информационной войны, отметил на мероприятии Алексей Харьков. В частности, ведущие СМИ оказались отрезаны от мирового инфопространства, а различные структуры начали массово влиять на граждан через социальные сети.

«Мы оказались в ситуации, когда управление информационным потоком переходит к применению практических технологий для деструктивного воздействия на общество... Значит, мы со своей стороны должны оказывать информационное противодействие», - отметил Харьков.

Он также обратил внимание, что из-за развития искусственного интеллекта СМИ должны очень скрупулезно проверять поступающую к ним информацию. Для этого, например, сейчас внедряются технологии, которые верифицируют видео.

«Тот же искусственный интеллект обрабатывает изображение, и если он тебе выдает геолокацию, время и прочие метаданные, по которым можно определить, что это было, тогда это было», - сказал спикер.

Как заявил Ярослав Казанский, ИИ - это «термоядерная бомба замедленного действия, оружие массового поражения в информационном пространстве».

«По моему личному мнению, обращение с искусственным интеллектом должно быть строго регламентировано, строго ограничено. Потому что помимо того, что через него недобросовестные организации создают дипфейки и другие видео, искусственный интеллект работает в их интересах, для сбора информации. Мы с вами прекрасно знаем, любая секретная информация - это набор несекретной информации. Любые данные можно подвести под те или иные выводы», - пояснил он.

Искусственный интеллект должен работать исключительно на благо человечества и международного сообщества, подчеркнул Казанский.

VII форум «Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства» проходит с 20 по 24 ноября. В текущем году он собрал более 200 участников в очном формате, среди которых - историки, политики, представители общественных организаций и культурные деятели. Более 60 человек - представители 13 иностранных государств: Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана, Абхазии, Сербии, ФРГ, Польши, Египта, Ирака, Сирии, Палестины и Китая.