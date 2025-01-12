«Фортеця Курахово»: сколько стоила Киеву оборона города

К Курахово наши подразделения подбирались с конца лета. Сам город и десятки хорошо укрепленных населенных пунктов вокруг него составляли единую систему обороны.

Почти три месяца наши бойцы брали Курахово в стальные клещи, и в конце октября начались бои за город. Несмотря на осеннее ухудшение погоды и распутицу, темпы атак не снижались.

Российские войска наступали сразу с трех направлений, вынуждая противника метаться вдоль линии боевого соприкосновения. И к декабрю оборона ВСУ посыпалась. Наши бойцы заняли весь северный берег Кураховского водохранилища. Штурмовики, артиллерия и авиация активно «выковыривали» боевиков из крупной промзоны в западной части города. И 15-тысячный, вооруженный до зубов гарнизон ВСУ пал.

Потеря Курахово - это крупное поражение Киева. Развенчан очередной миф Зеленского о «неприступной фортеции». ВСУ лишились одного из мощнейших опорных пунктов во всем Донецком регионе. А главное - сам Донецк теперь может спать спокойно. После взятия Курахово ВСУ больше не смогут дотянуться до него оттуда своей ствольной артиллерией.

Теперь наши подразделения рвутся к Красноармейску, а оттуда путь лежит к полному освобождению Донбасса.

За восемь часов до Нового года закрепившихся в подъездах Курахово нацистов выкуривали всеми возможными способами и даже уговаривали сдаться. ВСУшники просили у своих командиров разрешения уйти. Но в ответ получили другой приказ: остаться и умереть.

В ночь на первое января, когда вся страна слушала бой курантов, Южная группировка войск добивала нацистов уже в промзоне. К утру над кураховской теплоэлектростанцией был поднят российский флаг.

Освобождение Курахово шло долгие пять месяцев. С августа район захватывали в клещи, с ноября начались городские бои в тяжелых условиях. ВСУшники не выпускали из пятиэтажек людей, попросту прятались за спинами мирных. Поэтому нашим военным пришлось зачищать каждый подъезд.

И вот финал: пала «фортеця», которую киевский режим строил почти десять лет. Там были подземные бункеры, уходившие на несколько этажей вниз. В долговременных точках скрывались пулеметы, которые реагировали на движение и пробивали бронежилеты насквозь. Из Курахово вражеская артиллерия обстреливала Донецк. Всему этому пришел конец. Точно такой же, как и другим распиаренным Зеленским укрепам. Отличие лишь в одном: кураховская точка обороны ВСУ стала последней на юге ДНР.

Как освобождали город, как ВСУ безуспешно пытались атаковать в Курской области и как мобилизованные украинцы бегут еще до прибытия на передовую - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».