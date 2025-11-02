Плес, Печоры и Калязин: чем малые города России могут привлечь туристов

Под звон колоколов открывается ярмарка народных промыслов малых городов. Жемчужины русской провинции показывают себя во всей красе. Мышкин - это уютные одеяла из льна, Калязин - ажурные кружева, Печоры - гончарная посуда.

За каждым изделием стоят поколения мастеров, бережно передававших свои умения. Яркий пример - арзамасский валяльный промысел. Он зародился в конце XVIII века. Именно эта теплота согревала солдат в суровые годы Великой Отечественной войны. Связь времен не прервана: традиции живут и сегодня на современной войлочной фабрике. Все народные промыслы - это живая связь с прошлым.

На этой неделе отмечали День малых городов России. Малыми считаются такие, где живут не больше 50 тысяч человек. Старинные улочки, храмы и дома - вот они, истинные хранители ушедших эпох. Та самая нетронутая, потаенная Россия. И в Российском историческом обществе на этой неделе говорили не просто о сохранении нашего наследия, а о будущем этих уникальных мест. А будущее - это прежде всего туризм.

В России порядка 800 малых городов. Потенциал для развития туристической отрасли огромен. Но некоторые из них - на грани забвения. Молодежь уезжает покорять столицы, города пустеют. Чтобы сделать их новыми точками притяжения, Минстрой реализует несколько федеральных программ. Приводятся в порядок парки, набережные, скверы. Но даже если города причесаны и ухожены, турист - человек капризный и привередливый. А главное - ленивый. Едет в места, что на слуху: Петербург, Казань, города Золотого кольца. А их малым соседям остается только грустить в тени раскрученных городов. Но мы обделяем их вниманием не специально. Мы просто не знаем о них.

А ведь именно благодаря информации и стало известно на весь мир наше главное туристическое достояние - Золотое кольцо России! О нем впервые написал в газете журналист Юрий Бычков - в 1967 году. Он отправился в тур по древним городам России. Его заметки и стали основой для создания Золотого кольца. Сейчас города главного маршрута страны готовятся к масштабному празднику. В 2027 году Золотое кольцо отметит знаковый юбилей - 60 лет с момента основания.

Духовный центр Золотого кольца - Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра каждый год собирает больше миллиона паломников и путешественников. Но что если все-таки сделать несколько шагов в сторону от протоптанной тропы? Ведь совсем рядом с есть целая россыпь малых городов. Мы - как когда-то Юрий Бычков, только спустя 60 лет - отправляемся из Сергиева Посада по своему, малому маршруту. Кто знает, а вдруг и у нас получится создать новую туристическую карту?

Совсем недалеко от Золотого кольца начинается абсолютно другая Россия. Отсюда до загадочного города Калязин всего около 120 км. Туда мы и держим путь. Два часа на машине - и вот мы на месте. Город, в котором живет всего 12 тысяч человек, удивляет нас с первых минут. Калязин называют Русской Атлантидой в Тверской области. Почему? Ответ прост. Посреди водной глади Волги возвышается колокольня Николаевского собора. Не просто памятник архитектуры - а сердце затонувшего города, которое продолжает биться.

Здесь, на набережной, мы встречаемся с гидом Еленой Михасик. Она приглашает нас в путешествие на теплоходе к подножию колокольни, чтобы рассказать печальную историю затонувшего старого города. В 1940-е годы во время строительства Угличской ГЭС уровень Волги резко поднялся.

«Вот там, где остановился наш катерок, когда-то много лет назад располагалась большая торговая площадь. Здесь были старые улицы Калязина. Они прямо под нами. Конечно, для жителей это была большая трагедия. Но в газетах того времени говорили: придет жизнь новая, придет жизнь настоящая», - рассказывает директор туристического агентства Елена Михасик.

И жизнь, кажется, возвращается. Несколько лет назад колокольню отреставрировали. Как она выглядела раньше, можно увидеть на кадрах советского фильма «Берег». По масштабу она не уступает знаменитым звонницам Владимира или Суздаля. Но мы почему-то оказались здесь совсем одни - только ветер да древние стены. Елена рассказывает, что летом тут останавливаются круизные лайнеры, интерес появляется. Она открыла первое турагентство в Калязине еще 24 года назад. Тогда в его потенциал мало кто верил. Но Елена, переехав из Иваново, что входит в Золотое кольцо, сразу почувствовала очарование городка.

Диана Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой»