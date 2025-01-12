«Ветряные мельницы позора»: что будет с Европой без российского газа

Владимир Зеленский тащит с собой в пропасть не только простых украинцев, но и жителей соседнего Приднестровья. В регионе в эти дни разворачивается полномасштабная гуманитарная катастрофа. Причина - решение Киева с 1 января перекрыть транзит российского газа в Европу. Все ради того, чтобы нагадить России и завершить «эру топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

Только России от этого ни горячо ни холодно, а потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Европе тоже придется затянуть пояса и привыкать к жизни с новыми ценами на газ. И если прямо сейчас благодаря запасам топлива и поставкам газа по «Турецкому потоку» простые жители Старого Света этого особо не почувствовали, то дальше последствия остановки транзита ощутит на себе каждое домовладение и вся европейская промышленность.

А прямо сейчас столкнулись с энергетическим кризисом Молдавия и Приднестровье. И если президент Майя Санду как Зеленский готова на все, лишь бы угодить Западу, а официальный Кишинев сейчас частично начал получать дорогой газ и электроэнергию из Румынии, то Тирасполю Европа помогать не собирается.

Сразу после остановки украинского транзита без отопления и горячей воды там осталось более полутора тысяч многоэтажек, без газа - свыше 70 тысяч частных домов. Без отопления сотни школ и детских садов. Свет дают на несколько часов в день. Местная электростанция для генерации электроэнергии перешла с газа на уголь, но и этих запасов хватит максимум до середины февраля.

От холода и аварий с электричеством в Приднестровье уже начали погибать люди.

Звук бензопил из приднестровского села Владимировка слышат даже на Украине. Отсюда до границы всего километр. Теперь тут пилят все, что горит: старые сараи, деревья на обочинах, лес и весь сухостой.

Как и большинство сел Приднестровья, Владимировка отапливалась газом. Теперь людям приходится вырубать даже собственные сады, которые сажали в молодости. Глядя на это, они не могут сдержать слез. Но альтернативы этому нет. Для многих утешение - что не разобрали печки, когда в село провели газ.

В доме Надежды Ильницкой печки нет. Тепло было от газового котла. Теперь температура в доме чуть выше, чем на улице. Согревает пальто и горячий чай.

Вскипятить чайник удается, когда есть свет. Электричество в республике отключают по пять часов в день, чтобы не перегружать энергосистему.

Пока есть свет, надо успеть зарядить телефоны, вскипятить воду, чтобы помыться, постирать и приготовить еду. Галина Некленова готовит на всю большую семью. У нее шестеро детей.

«Печка только тепло дает. Кушать невозможно приготовить. Целый день надо, чтоб сварить кастрюлю. Видите? Варю как на цыганский табор, на неделю», - показывает она.

Все это время, с нового года, МЧС республики тушит пожары, которые возникают из-за неисправных печей или коротких замыканий. Проводка в старых домах не выдерживает нагрузки. Уже есть смерти от угарного газа. Круглосуточно электричество подается только в больницы и на пищевые производства. Остальные переходят на ночную смену, когда дефицит энергии минимальный. Но запустить крупные предприятия, вроде Молдавского металлургического завода, невозможно, и есть риск, что доменные печи встанут навсегда.

Приднестровье обеспечивала электричеством находящаяся здесь Молдавская ГРЭС. Она работала на российском газе, который шел транзитом через Украину. При этом большую часть энергии она давала и Молдавии. Схема работала так: «Газпром» поставлял топливо в Приднестровье. Для республики это была гуманитарная помощь. Свою долю Молдавия должна была оплачивать и получать уже в виде электричества. За страной был долг - больше 700 миллионов долларов, который она отказалась выплачивать.

«А не вы ли, господа в Молдове, получали дешевую электроэнергию от российского газа, экономя сотни миллионов долларов ежегодно? И вы молчите про то, что вы, получая дешевую энергетику по 6 центов за киловатт, взимали с граждан вдвое, втрое больше» - говорит президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Но русофобка Майя Санду не желает слышать Приднестровье. На неделе президент Молдавии совершила пиар-турне по подконтрольным ей приграничным селам, которые тоже сидят без света. Но подключаться к молдавским сетям, а значит, новым тарифам, люди не готовы. А именно это она и предлагала. В замерзающем селе Копанка теплого приема не получилось.

Кто и по какой цене компенсирует отсутствие российского газа, кому выгодно прекращение транзита и кто выступает против - смотрите об этом в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».