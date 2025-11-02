Пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика в Рязани

В Рязани автомобиль насмерть сбил 11-летнего мальчика. Об этом написала прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла днем 2 ноября на проезде Яблочкова около дома 17. По данным прокуратуры, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии мальчик шел по тротуару. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Пьяного водителя задержали. В прокуратуре добавили, что по факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле районной прокуратуры.