В Иркутской области опрокинулся грузовой поезд с углем

В Иркутской области с рельсов сошли вагоны железнодорожного состава вместе с локомотивом. Инцидент произошел ночью 21 ноября, около 01.15 по местному времени (06.15 по московскому времени) на Восточно-Сибирской железной дороге.

Из-за ЧП полностью остановлено движение поездов. Среди людей пострадавших нет. По факту схода грузовых вагонов с путей Тайшетская транспортная прокуратура начала проверку.

«Сегодня в 01.15 (местное время) на 4565 км перегона Алзамай - Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда», - говорится в сообщении и ведомства.

По предварительным данным, вагоны были гружены углем. Специалисты ведут восстановительные работы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.