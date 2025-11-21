МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МВД РФ сообщило о розыске экс-замглавы генштаба ВСУ Артеменко

Украинского генерал-лейтенанта заочно обвиняют в приказах обстреливать Донбасс, из-за чего погибли более 200 человек.
Дарина Криц 21-11-2025 08:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Бывшего заместителя главы генерального штаба ВСУ Артура Артеменко объявили в розыск в России. МВД РФ подтвердило эту информацию, отметив, что Артеменко находится в федеральном розыске по уголовному делу.

В ведомственной базе Министерства внутренних дел указано, что украинского офицера ищут по статье Уголовного кодекса РФ, но не говорится, по какой именно.

Следственный комитет РФ 16 октября сообщал, что высокопоставленного военнослужащего ВСУ заочно обвинили в даче приказа обстреливать Донбасс. Из-за чего погибли не менее 200 человек, среди них были дети, также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры. Артур Артеменко был замглавы генштаба ВСУ с февраля 2017 года по июль 2019 года. 

#в стране и мире #ВСУ #МВД РФ #Генштаб ВСУ #объявить в розыск #Артур Артеменко
