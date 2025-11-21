МВД РФ сообщило о розыске экс-замглавы генштаба ВСУ Артеменко

Бывшего заместителя главы генерального штаба ВСУ Артура Артеменко объявили в розыск в России. МВД РФ подтвердило эту информацию, отметив, что Артеменко находится в федеральном розыске по уголовному делу.

В ведомственной базе Министерства внутренних дел указано, что украинского офицера ищут по статье Уголовного кодекса РФ, но не говорится, по какой именно.

Следственный комитет РФ 16 октября сообщал, что высокопоставленного военнослужащего ВСУ заочно обвинили в даче приказа обстреливать Донбасс. Из-за чего погибли не менее 200 человек, среди них были дети, также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры. Артур Артеменко был замглавы генштаба ВСУ с февраля 2017 года по июль 2019 года.