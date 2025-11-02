Отцу Илона Маска в Британии запретили делиться мнением о России

Отец известного предпринимателя Илона Маска рассказал о ситуации со свободой выражения мнений в Великобритании. Ему запретили высказываться о России. Об этом Эррол Маск заявил в интервью ТАСС.

«Британская пресса говорила, что мое мнение не должно быть озвучено в Англии», - заявил отец Маска.

По его словам, после возвращения из России, многие британские телешоу звонили ему, чтобы узнать мнение о стране. Пресса ответила, что Эроллу Маску не следует высказывать свое мнение, так как он считает, что президент России Владимир Путин - хороший лидер.

«Людям на Западе, так же, как и мне, с самого раннего возраста говорили, что русские наступают. И они придут, чтобы убить тебя. И они все разрушат. И, конечно, это чушь, это бред», - поделился Маск-старший.

Напомним, Эррол Маск прилетел в Москву этим летом в качестве одного из спикеров «Форума будущего 2050». В своем интервью он восхитился Москвой, ее улицами и чистотой вокруг. Также он назвал российских женщин одними из самых красивых во всем мире.