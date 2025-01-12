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Мирошник назвал «братское» отношение Польши к Украине иллюзией

По мнению посла, Варшава выискивала в этом свои цели.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 16:04:01
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Польша плавно готовится к изменению своей официальной позиции по Украине, считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его мнению, это продиктовано новой политикой Вашингтона в связи с переходом власти к избранному президенту США Дональду Трампу.

Так Мирошник прокомментировал слова министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша. Ранее он заявил, что в польском обществе есть усталость от Киева «из-за молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях».

«Такими заявлениями официальных лиц Польша плавно готовится к изменению своей официальной позиции по отношению к Украине. Это продиктовано ожидаемыми изменениями политики, которую проводит Ващингтон», — сказал он в разговоре со «Звездой».

По мнению Мирошника, усталость поляков от Киева заключается не в «украинцах в пятизвездочных отелях», а в спонсировании ВСУ. Он также отметил, что не стоит строить иллюзии, что Варшава относилась все это время к украинцам «по-братски», при этом, не выискивая своих целей.

Польша и ее настроения будут меняться параллельно настроениям Соединенных Штатов. По крайней мере, пока страна не найдет очередного способа заработка на Киеве или на попытке получить контроль на западной Украине, сказал Мирошник.

#Украина #Польша #сша #Вашингтон #наш эксклюзив #Родион Мирошник #Владислав Косиняк-Камыш #усталость от конфликта
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