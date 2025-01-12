В Чехии шесть человек погибли при взрыве в ресторане

В одном из ресторанов в чешском городе Мост взорвался баллон с пропан-бутаном, в результате чего шесть человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

После взрыва здание ресторана загорелось. 30 человек эвакуировали, в том числе и из близлежащих зданий. Восемь посетителей пострадали.

Пожарная бригада отмечает, что спасла одного серьезно пострадавшего посетителя, который во время пожара был заперт в туалете ресторана.

По данным чешских СМИ, причиной пожара стал обогреватель. Также сообщается, что в момент взрыва в ресторане находилось около 20 человек.