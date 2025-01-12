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В Чехии шесть человек погибли при взрыве в ресторане

На момент взрыва в ресторане было 20 посетителей.
Виктория Бокий 2025-01-12 15:20:15
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Globallookpress

В одном из ресторанов в чешском городе Мост взорвался баллон с пропан-бутаном, в результате чего шесть человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

После взрыва здание ресторана загорелось. 30 человек эвакуировали, в том числе и из близлежащих зданий. Восемь посетителей пострадали.

Пожарная бригада отмечает, что спасла одного серьезно пострадавшего посетителя, который во время пожара был заперт в туалете ресторана.

По данным чешских СМИ, причиной пожара стал обогреватель. Также сообщается, что в момент взрыва в ресторане находилось около 20 человек.

#в стране и мире #взрыв #чехия #пострадавшие #ресторан
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