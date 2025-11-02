МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший главред «Известий» Иван Лаптев умер на 92-м году жизни

Лаптев возглавлял коллектив «Известий» с 1984 по 1990 год.
Владимир Рубанов 2025-11-02 15:18:48
© Фото: В. Киселев, РИА Новости

Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года. Об этом пишет сайт издания со ссылкой на его супругу Татьяну Кареву. Журналист умер в больнице утром 2 ноября.

Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Мать одна растила пятерых детей.

Лаптев окончил Сибирский автодорожный институт, а потом стал там преподавателем. С 1964 года он начал работать в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист». Был заместителем главреда газеты «Правда».

Иван Лаптев возглавлял коллектив «Известий» с 1984 по 1990 год. В 1990-1991 годах занимал пост председателя совета Союза Верховного Совета СССР. У него было звание доктора философских наук. Был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

#в стране и мире #перестройка #главный редактор #газета #Известия #Иван Лаптев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 