Бывший главред «Известий» Иван Лаптев умер на 92-м году жизни

Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года. Об этом пишет сайт издания со ссылкой на его супругу Татьяну Кареву. Журналист умер в больнице утром 2 ноября.

Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Мать одна растила пятерых детей.

Лаптев окончил Сибирский автодорожный институт, а потом стал там преподавателем. С 1964 года он начал работать в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист». Был заместителем главреда газеты «Правда».

Иван Лаптев возглавлял коллектив «Известий» с 1984 по 1990 год. В 1990-1991 годах занимал пост председателя совета Союза Верховного Совета СССР. У него было звание доктора философских наук. Был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.