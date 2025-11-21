Спайич: Черногория изменит визовые правила для россиян в соответствии с ЕС

Власти Черногории в скором времени скорректируют визовые правила в соответствии политикой ЕС, включая ограничения для россиян. Такое заявление сделал премьер-министр страны Милойко Спайич.

«Мы уже действуем как государство-член (ЕС - Прим. ред.). Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», - цитирует его слова телеканал Euronews.

Политик подчеркнул, что Черногория останется ориентированной на туризм. Однако это не отменяет визовой политики.

Ранее сообщалось, что парламент Черногории дал согласие на отправку военных для участия в миссии НАТО по обучению военных ВСУ и оказанию им помощи в области безопасности.