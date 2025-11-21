МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спайич: Черногория изменит визовые правила для россиян в соответствии с ЕС

Премьер-министр Спайич подчеркнул, что Черногория сохранит свой ориентир на туризм.
Глеб Владовский 21-11-2025 03:59
© Фото: Martin Siepmann, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Власти Черногории в скором времени скорректируют визовые правила в соответствии политикой ЕС, включая ограничения для россиян. Такое заявление сделал премьер-министр страны Милойко Спайич.

«Мы уже действуем как государство-член (ЕС - Прим. ред.). Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», - цитирует его слова телеканал Euronews.

Политик подчеркнул, что Черногория останется ориентированной на туризм. Однако это не отменяет визовой политики.

Ранее сообщалось, что парламент Черногории дал согласие на отправку  военных для участия в миссии НАТО по обучению военных ВСУ и оказанию им помощи в области безопасности.

#Черногория #россияне #ограничения #визы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 