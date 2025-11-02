МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Избивавшая детей в Иркутске воспитательница заявила, что сорвалась

Педагогический стаж воспитательницы больше пятидесяти лет.
Сергей Дьячкин 2025-11-02 13:04:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Источник «Звезды» в правоохранительных органах поделился подробностями вопиющей ситуации в детском саду №32 города Усолье-Сибирское Иркутской области. Там воспитательницу уличили в систематических избиениях детей.

В местных пабликах пишут, что родители начали замечать у своих детей синяки и ссадины. Кульминацией стало, когда по возвращению из детского сада мать одного из детей обнаружила гематомы на его шее. Записи с видеокамер подтвердили, что воспитательница хватала и дергала детей за руки и одежду, вытаскивала из-под детей стулья и сталкивала их с дивана на пол.

«У воспитательницы большой стаж работы был, около 50 лет. Она извинилась за свой поступок перед родителями на собрании и ушла с работы. Сказала, что сожалеет о своем поступке», - сообщил источник.

Источник добавил, что воспитательница «на учетах нигде не состояла». Как рассказал собеседник телеканала, она «сорвалась», поскольку «работала в тот день без нянечки, нервничала и вот так вот поступила». Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», - сообщили в СК.

Сообщается, что следователи проводят все необходимые следственные действия. В ходе расследования будет дана правовая оценка деятельности не только подозреваемой, но и других работников детского сада, и руководства учреждения.

#проверка #Детский сад #СК РФ #Уголовное дело #наш эксклюзив #педагогика #воспитание детей #воспитательница
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 