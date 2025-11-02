Избивавшая детей в Иркутске воспитательница заявила, что сорвалась

Источник «Звезды» в правоохранительных органах поделился подробностями вопиющей ситуации в детском саду №32 города Усолье-Сибирское Иркутской области. Там воспитательницу уличили в систематических избиениях детей.

В местных пабликах пишут, что родители начали замечать у своих детей синяки и ссадины. Кульминацией стало, когда по возвращению из детского сада мать одного из детей обнаружила гематомы на его шее. Записи с видеокамер подтвердили, что воспитательница хватала и дергала детей за руки и одежду, вытаскивала из-под детей стулья и сталкивала их с дивана на пол.

«У воспитательницы большой стаж работы был, около 50 лет. Она извинилась за свой поступок перед родителями на собрании и ушла с работы. Сказала, что сожалеет о своем поступке», - сообщил источник.

Источник добавил, что воспитательница «на учетах нигде не состояла». Как рассказал собеседник телеканала, она «сорвалась», поскольку «работала в тот день без нянечки, нервничала и вот так вот поступила». Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», - сообщили в СК.

Сообщается, что следователи проводят все необходимые следственные действия. В ходе расследования будет дана правовая оценка деятельности не только подозреваемой, но и других работников детского сада, и руководства учреждения.