В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге

В Волновахе открыли памятник Герою России и Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге. На этом месте пятого марта 2022 года легендарный командир батальона «Спарта» погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей.



Участие в памятной церемонии принял первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«У него был крепкий стержень, уверенность в себе, что и легло в основу его характера. Чувство справедливости воспитало в нем командирские качества, которые он показывал на протяжении боевых действий», - рассказал отец героя Артем Жога.

Сегодня также в столице ДНР был открыт военно-мемориальный комплекс на Аллее Героев кладбища «Донецкое море». Здесь покоятся первый глава ДНР Александр Захарченко, Михаил Толстых, Арсен Павлов, Ольга Качура и другие защитники Донбасса, погибшие за освобождение своей Родины от боевиков киевского режима.

«Это наш долг памяти по отношению к героям, которые покоятся на мемориале, это наш долг в отношении следующих поколений жителей Донбасса», - сказал Кириенко.

Центральным элементом мемориала стала гранитная стела, увенчанная фигурой Архангела Михаила. У основания стелы надпись «Памяти защитников Донбасса». Плиты с их именами расположены по периметру.

«Не случайно архитекторы Российского военно-исторического общества в качестве символа на обелиске выбрали ангела-воина. Командиры, бойцы, волонтеры – всех их объединяет то, что они при жизни были защитникам. даже уйдя они остаются защитниками родной земли Донбасса и России», - добавил Кириенко.

Особый акцент сделан на воспитании подрастающего поколения Донбасса на примере его защитников. Комплекс также призван стать символом исторической памяти.

«На этой площади, я считаю, нужно проводить уроки истории. За каждой фамилией, за каждой табличкой целая жизнь, история подвига. Мы не имеем права о них забыть», - сказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с собравшимися возложил к мемориалу живые цветы. С его слов, следующие поколения будут хранить историческую память о тех, кто вернул России ее исконные земли.

«Хочу обратиться к нашему президенту и сказать ему спасибо. Спасибо и Российскому военно-историческому обществу. Понятно, что предстоит еще победить, но сейчас момент справедливости. Он очень нужный и важный для всех жителей Донбасса», - констатировал Пушилин.

Напомним, строительство мемориала в столице Донецкой Народной Республике началось по предложению президента России Владимира Путина нынешней весной.