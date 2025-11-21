США просили Россию пойти на компромиссы по Украине

США просили Россию пойти на определенные компромиссы по Украине, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

«В ходе предварительного обсуждения плана Трампа еще до встречи на Аляске американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы и проявить, как они говорили, гибкость», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что мирная инициатива американского лидера Дональда Трампа обсуждалась до переговоров в Анкоридже. А нынешний план главы Белого дома из 28 пунктов является его модернизированной версией.

Также Путин указал на то, что пауза после переговоров на Аляске возникла по инициативе Вашингтона. США не могли уговорить Владимира Зеленского подписать подготовленный проект.

Ранее Путин заявил, что Россию в целом устраивает ход СВО. Киев и Европа должны понимать, что отказ от мирного плана повлечет за собой достижение Россией своих целей военным путем.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.