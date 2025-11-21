МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач: медузы на любимых россиянами курортах могут убить 30 человек за раз

Специалист отметил, что кубомедузы являются одними из самых опасных обитателей планеты Земля.
Игнат Далакян 21-11-2025 16:42
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Во взрослой особи кубомедузы содержится такое количество яда, что она может убить до 30 человек, это одно из самых опасных животных планеты Земля. Об этом рассказал «Звезде» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Это одно из самых опасных, на самом деле обитателей планеты Земля. Считается, что она, конечно, красивая, с длинными щупальцами по 3 метра. Крайне ядовитые стрекательные клетки, которые вот содержат нейротоксин и кардиотоксичные яды, они очень быстро могут приводить к остановке дыхания и остановке сердца», - рассказал специалист.

Он добавил, что кубомедузы встречаются в Австралии, на тропических, субтропических и океанических побережьях. Что же касается России - в нашей стране нет подобных смертельно опасных животных. По словам специалиста, в этом отношении самым опасным животным является пчела. Причиной летального исхода от встречи с ними чаще всего является аллергические реакции на укус.

«Может в горло даже залетать пчела, когда человек едет на велосипеде. Случайно так получилось. Человек едет с открытым ртом, дышит активно - спортсмен. Залетает пчела, жалит в горло, возникает отек, удушье, и тоже очень быстро все это (Смерть - прим. ред.) наступает. То есть, человека можно не спасти», - привел пример врач.

Ранее от укуса ядовитой кубомедузы погиб двухлетний ребенок из Хабаровска в Малайзии. Мальчика пытались спасти очевидцы. На пляже не было никаких предупредительных табличек и спасателей, а скорая не приехала на вызов родителей малыша.

После этого от укуса медузы в Дубае чуть не погибла россиянка. Женщину реанимировали прямо на пляже, у нее случился отек Квинке.

#Туристы #наш эксклюзив #курорт #кубомедузы
