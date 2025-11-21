МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Воронеже эвакуировали жителей из-за неразорвавшихся обломков ATACMS

Губернатор региона попросил жителей не приближаться к подозрительным предметам.
Константин Денисов 21-11-2025 16:06
© Фото: Минобороны России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об обнаружении взрывоопасных предметов на территории столицы региона после ракетного удара ВСУ по городу с помощью ATACMS. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы», - написал Гусев.

По его словам, некоторые неразорвавшиеся блоки лежат близко от жилых домов и строений. Инженерными службами принято решение об их подрыве на месте.

Гусев добавил, что взрывать блоки будут 22 ноября. Жителей окрестных домов придется эвакуировать и разместить в ПВР, а также решить вопрос с компенсацией, поскольку их дома, вероятно, пострадают.

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в глубине территории Российской Федерации 18 ноября в 14.31 мск. По городу Воронежу выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. Ракеты сбили расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

#Воронежская область #ВСУ #ATACMS #ракетный удар #Александр Гусев
