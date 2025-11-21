И.о. вице-премьера Башкирии зааплодировал при вынесении ему приговора

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев поаплодировал в зале суда после оглашения ему приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Марзаева обвинили в получении взятки в размере 37 млн рублей. Теперь, помимо длительного срока в колонии, он должен еще выплатить штраф, сумма которого составляет 560 млн рублей.

«Он чувствует себя уверенно, поскольку знает, что невиновен и в любом случае добьется истины - не в апелляционной инстанции, так в кассации», - сообщил агентству адвокат подсудимого Расим Гарифуллин.

Сам Марзаев считает дело исключительно политическим. Во время оглашения приговора он вел себя абсолютно спокойно и пил кофе.