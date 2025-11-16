Песков: определенные соображения по мирному плану у США есть

Россия и США в настоящий момент предметно не обсуждают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, однако у американской стороны есть определенные соображения по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть определенные соображения американской стороны (по мирному плану. - Прим. ред.), но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается», - отметил Песков.

Российская Федерация по-прежнему ориентируется на ранее согласованный в Анкоридже формат и не получала официальных предложений от США, добавил Дмитрий Песков.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому дали неделю на то, чтобы он согласовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Дональдом Трампом. По словам украинских журналистов, Зеленский назвал предстоящую неделю трудной.