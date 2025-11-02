МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На фестивале «Народы России и СНГ» написали «Большой этнографический диктант»

В этом году частью Международного фестиваля «Народы России и СНГ» стал этнографический диктант.
Виктория Бокий Любовь Фёдорова 2025-11-02 01:01:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для желающих проверить свои знания на этнографическом диктанте не хватило даже свободных мест. Россияне ехали за тысячи километров на главную площадку страны из разных уголков нашей необъятной родины. Главный посыл мероприятия - не проверить знания, а разбудить интерес к культуре многонациональной России.

Пишут диктант и в Башкортостане, и на Камчатке, в странах СНГ, Азии, Африке, Европе, на полярной станции и даже в небе. Впервые в этом году площадку этнографического диктанта развернут на борту авиарейса Якутск-Москва.

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, этнографический диктант стал такой площадкой, где «за одной партой может сидеть самый маленький участник, которому пять лет, и самый взрослый, которому 99». Он отметил, что самое главное - это детская часть в диктанте. Для самых маленьких участников предусмотрено 20 упрощенных вопросов.

Кроме того, в этом году этнографический диктант стал частью Международного фестиваля «Народы России и СНГ». Он напрямую связан со стратегией национальной безопасности страны. Уже в пленарной части были вопросы защиты духовно-нравственных ценностей, сохранения русского языка, исторической памяти и международной дипломатии.

Выставка «Русская цивилизация» - для тех, кто больше любит смотреть, а не читать. Здесь же впервые в этом году номинация «Защитники Отечества», которая отражает эпизоды из жизни героев Великой Отечественной войны и современности.

Сегодня наши герои и среди участников фестиваля. Каждый из них на личном опыте доказал и прочувствовал: мы можем иметь разные корни, но любовь к одной Родине в сложные времена спасает жизни.

