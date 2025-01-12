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В Иловайске в ДТП с автобусом три человека погибли и 27 пострадали

Следственный комитет завел уголовное дело.
Сергей Лебедев 2025-01-12 11:03:18
© Фото: news_mvddnr, Telegram

В ДНР в городе Иловайск рано утром опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». В результате аварии погибли три человека. Еще 27 получили различные травмы, рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В СК РФ уточнили, что по факту смертельного ДТП завели уголовное дело. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Вскоре будут проведены необходимые экспертизы.

#авария #происшествие #МВД #Иловайск #ДТП #УГИБДД
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