В Иловайске в ДТП с автобусом три человека погибли и 27 пострадали

В ДНР в городе Иловайск рано утром опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». В результате аварии погибли три человека. Еще 27 получили различные травмы, рассказали в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В СК РФ уточнили, что по факту смертельного ДТП завели уголовное дело. Сейчас на месте ЧП работают следователи.
Вскоре будут проведены необходимые экспертизы.
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