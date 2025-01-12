В Иловайске в ДТП с автобусом три человека погибли и 27 пострадали

В ДНР в городе Иловайск рано утром опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». В результате аварии погибли три человека. Еще 27 получили различные травмы, рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В СК РФ уточнили, что по факту смертельного ДТП завели уголовное дело. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Вскоре будут проведены необходимые экспертизы.