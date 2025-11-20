Отравленные эль и стаут российскому офицеру передали под видом подарка от девушки

Отравленные эль и стаут высокопоставленному военнослужащему в ДНР передали под видом подарка от девушки, с которой он вел переписку. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.

По данным следователей, покушение планировала совершить девушка по имени Полина, с которой военнослужащий познакомился в Интернете. Через два месяца общения в Сети она предложила сделать ему подарок - импортное пиво. Доставить его вызвался житель Донецкой Народной Республики, которого, как выяснилось, завербовали спецслужбы Украины еще в ноябре.

В ФСБ рассказали, что мужчина забрал посылки с пивом в поле, их скинули с квадрокоптера. Через два дня куратор велел передать пакеты.

«Подлетел квадрокоптер, сбросил мне на небольшой высоте два тубуса. Пришло сообщение о том, что я должен это забрать и спрятать у себя дома. На вторую посылку точно так же выдвинулся на место. Что-то там находилось ядовитое. Через два дня человек написал: "Нужно просто ее передать другому человеку"», - рассказал задержанный.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жительниц Херсонской области по подозрению в шпионаже. Женщины собирали данные о российских военнослужащих, маршрутах передвижения техники ВС РФ и передавали сотрудникам ГУР МО Украины.

