Бойцы ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль Кirpi ВСУ в зоне спецоперации

Российские инженеры взорвали вражеский бронеавтомобиль Кirpi турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение бронетехники осуществили военнослужащие 11-й отдельной инженерной бригады «Южной» группировки войск.

«Бронетехника противника подорвалась на мине, установленной российскими инженерами. После этого операторы FPV-дронов несколькими ударами уничтожили поврежденную бронемашину», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», действующих на Сумском направлении. На видео зафиксирован момент поражения американского броневика MaxxPro, который украинские формирования используют в зоне боевых действий.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.