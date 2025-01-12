Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали за педофилию

Бывшего заместителя министра обороны и депутата парламента Великобритании Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии, пишет издание The Sun. Предварительно, он пытался встретиться с 15-летним мальчиком, с которым перед этим познакомился в Интернете.

Экс-депутат был пойман так называемыми «охотниками на педофилов», которые организовали с ним встречу, ранее представившись «несовершеннолетним мальчиком». Позже «охотники» передали переписку с Каплином и другие улики полиции.

Его задержание сняли на камеру, на видео он стоит с кепкой на голове и в наручниках. По словам лидера «охотников», бывший чиновник прибыл на место для встречи с подростком. Сам Каплин свою вину отрицает, во время задержания повторяя, что «ничего не сделал».

Видео прокомментировала местная полиция, заявив, что задержание действительно имело место и ведется «продолжающееся и активное расследование». Сообщается, что к данному моменту правоохранители провели обыск в квартире задержанного.