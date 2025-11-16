МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЕС начали работу над «военным шенгеном» для переброски войск

В ЕС отметили, что переброске войск мешают, в том числе, бюрократические сложности.
Глеб Владовский 20-11-2025 03:31
© Фото: Helena Dolderer, dpa, Globallookpress

Евросоюз начал разрабатывать «военный шенген», который позволит беспрепятственно перебрасывать войска внутри территорий стран блока. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Новый пакет инициатив предусматривает введение чрезвычайных транспортных коридоров и единых правил пересечения границ, а также создание "пула солидарности" для обмена транспортными ресурсами между странами ЕС», - пишет RT.

Уточняется, что в настоящее время переброске войск мешают бюрократические сложности. Кроме того, европейская инфраструктура не подготовлена для транспортировки вооруженных сил внутри блока.

Ранее сообщалось, что в Финляндии одобрили инициативу о получении оборонного кредита у Евросоюза объемом в 1 млрд евро.

