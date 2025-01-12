Путин поздравил с профессиональным праздников работников прокуратуры

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров и сотрудников аппарата органов прокуратуры, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

Он отметил, что прокуратура вносит огромный вклад в обеспечение верховенства закона, играет ключевую роль в развитии России как правового, демократического и социального государства.

«Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их честное имя и законные интересы, пресекать беззаконие и произвол», - отметил российский лидер.

По словам главы государства, россияне заинтересованы в работе прокуратуры в таких областях, как защита трудовых, жилищных прав граждан, в особенности ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей.

Путин отметил, что вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей требуют от специалистов самого серьезного внимания.

«Выплаты положенных им зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом, своевременно и в полном объеме и находиться под постоянным контролем прокуроров», - добавил президент РФ.

Кроме того деятельность прокуроров важна и в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиты экономических интересов страны и прав предпринимателей.

Кроме того, пристального внимания нуждаются граждане Донбасса , Новороссии и Курской области - решению их проблем нужно уделить особе внимание, уточнил глава РФ.

«Еще раз поздравляю вас с праздником. И хочу поблагодарить российских прокуроров, ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону», - сказал Путин.

Российский лидер пожелал сотрудникам прокуратуры и их близким здоровья и успехов. День работника прокуратуры в России отмечается 12 января.