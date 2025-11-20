МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы «Краснополем» сровняли с землей площадку для посадки «Бабы Яги»

Высокоточный боеприпас обладает уникальными характеристиками.
Игорь Лапик Константин Денисов 20-11-2025 20:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки «Центр» уничтожили корректируемым боеприпасом «Краснополь» площадку для приземления тяжелого коптера типа «Баба Яга» вместе с расчетом. Такие высокоточные снаряды наши подразделения активно используют на Красноармейском направлении. Также там важную роль играют дроны. Это расходный материал и их количество надо постоянно пополнять.

«Краснополь», хоть и снаряд высокоточный, но, перед тем как его выпустить, на всякий случай делают пристрелочный выстрел. Перестраховываются на случай нештатной ситуации чтобы он все равно полетел в сторону цели, как обычный снаряд.

Самоходка «МСТА» идеальное орудие для выстрела «Краснополем». Корректируемый боеприпас летит почти на 20 километров. Причем туда, куда надо. В полете имеет характерное ярко красное свечение - в такт названию снаряда. «Краснополем» зафиксировано уничтожение командного пункта ВСУ и дома где располагались операторы БПЛА националистов. Положили, как говорится прямо в форточку.

«Домик хороший был, большой, и подвал там сто процентов есть. Обычно пункты поражают на замедленном действии - он прошибает и только потом взрывается», - рассказал старший офицер батареи Владимир Филатов.

Точность «Краснополя» обеспечивает беспилотник «Орлан». Он видит цель с высоты и направляет на нее невидимый человеческому глазу лазер. Снаряд это понимает и следует по указке.

«Зачастую мы залетаем на территорию противника за линией ЛБС подлетаем к цели до 3 км - быстро отработать и уйти из зоны поражения противника», - пояснил начальник расчета БПЛА «Орлан-30» Алексей Флягин.

Внутреннее устройство и электронная начинка «Краснополя» является военной тайной. Программируемый снаряд чем-то похож на управляемую ракету с дополнительным двигателем и головкой самонаведения.

«Краснополь» - это не просто снаряд, а умный боеприпас, внутри которого компьютер, к которому можно подключиться с помощью пульта и контактного устройства, ввести координаты цели, и в полете снаряд уже будет корректировать траекторию с помощью реактивной струи и рулей.

Поразительная точность «Краснополя» позволяет наносить разительные удары по врагу, причиняя серьезный урон. В отличие от того же FPV-дрона, этот снаряд прилетает к врагу практически сиюминутно. 

«Уничтожили место приземления тяжелого коптера «Баба яга». Разведка сопровождала траекторию полета, место приземления засекли и ждали, пока она приземлится для того чтобы уничтожить вместе с расчетом», - сообщил командир орудия Александр Клешин.

Имея на вооружении такие высокоточные снаряды, 90-я танковая дивизия группировки «Центр», сейчас активно проявляет себя на Красноармейском направлении. Артиллерия - наука точная, а «Краснополь» делает ее еще точнее.

#ВС РФ #ВСУ #краснополь #Центр
