МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Соответствующий закон подписала Госдума.

Сейчас он составляет 22 440 рублей в месяц. Таким образом, он вырастет сразу на 4,5 тысячи рублей.

По подсчетам депутатов, благодаря новому закону зарплаты вырастут более чем у 4,5 млн работников. Также в Госдуме одобрили введение единой налоговой ставки для иноагентов - 30%.

Ранее сообщалось о том, что Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы во II чтении. Сегодня, 20 ноября, законопроект был одобрен окончательно.