От Солнца оторвался гигантский «царь-протуберанец»

В ночь на 20 ноября в космосе произошел выброс огромного солнечного протуберанца, который астрономы уже назвали «царем». Это связано с его размерами, которые превысили миллион километров и в 80 раз больше диаметра Земли.

«Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего привычные размеры, зарегистрированы в ночь на сегодня, 20 ноября, на северном полюсе Солнца», - сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Почему это произошло, ученые сказать не могут, поскольку процесс произошел на обратной стороне звезды, скрытой от глаз. В ИКИ РАН предположили, что отрыв протуберанца и произошедший тремя днями ранее крупный выброс плазмы «имеют общий источник» на Солнце.

«Возможно, связаны с тем же центром 4274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самые крупные вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне», - уточнили ученые.

В начале ноября на Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка класса активности Х1.8. В таком случае происходит самый мощный тип выбросов космического рентгеновского излучения, при которых случаются выбросы плазмы, а на Земле начинаются проблемы с геомагнитным полем.