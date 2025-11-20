МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики отбили атаку ВСУ под Гаем, не глядя на ранения

Раненые военнослужащие вышли в бой и ликвидировали группу ВСУ, которая попыталась взять реванш.
Андрей Вакула 20-11-2025 10:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на полученные ранения и удары украинских дронов-камикадзе, штурмовая группа группировки войск «Восток» смогла остановить внезапную атаку ВСУ в районе села Гай. О подробностях рассказал штурмовик с позывным Урман в беседе с корреспондентом Андреем Вакулой.

По словам бойца, после успешного освобождения Гая они вместе с товарищами находились в блиндаже за селом, ожидая эвакуацию. Несколько человек были ранены. В этот момент украинские боевики попытались вернуть позиции, пройдя в непосредственной близости от укрытия.

«Мы вылезли из блиндажа, заняли позиции, хотя были ранены. Держали лесополосу под контролем. И ждали минут 20, они гнали их минометами обратно. Командир сказал - встречайте. Ну и все, встретили. Всех обнулили», - рассказал Урман.

Ранее в село Гай российские подразделения заходили под прикрытием операторов БПЛА - в небе одновременно работало до 10 дронов, контролирующих продвижение пехоты вплоть до момента поднятия российского флага. Штурм проводили с нескольких направлений, проходя через раскисший чернозем, минные поля, инженерные заграждения и заранее подготовленные позиции противника.

Украинские подразделения оказались застигнуты врасплох - часть боевиков была обнаружена в домах без связи и охранения. В ходе боевых действий противник потерял около сотни человек, а попытки отступления пресекались ударами российских FPV-дронов по пикапам и роботизированным платформам ВСУ.

Освобождение Гая позволило российской армии взять под контроль трассу на Покровское через село Отрадное, а ранее была перерезана и дорога из Гуляйполя. По словам командира расчета БПЛА с позывным Уран, украинские подразделения в этом районе фактически лишены снабжения.

«Ни логистики, ни подвоза - ни снарядов, ни воды, ни людей - теперь быть не может», - пояснил он.

До Покровского группировке «Восток» остается продвинуться примерно шесть километров. Наступление продолжается - российские штурмовые группы уничтожают укрепления ВСУ в районах Добропасово и Андреевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#штурмовики #Днепропетровская область #Гай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 