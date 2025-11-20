Несмотря на полученные ранения и удары украинских дронов-камикадзе, штурмовая группа группировки войск «Восток» смогла остановить внезапную атаку ВСУ в районе села Гай. О подробностях рассказал штурмовик с позывным Урман в беседе с корреспондентом Андреем Вакулой.

По словам бойца, после успешного освобождения Гая они вместе с товарищами находились в блиндаже за селом, ожидая эвакуацию. Несколько человек были ранены. В этот момент украинские боевики попытались вернуть позиции, пройдя в непосредственной близости от укрытия.

«Мы вылезли из блиндажа, заняли позиции, хотя были ранены. Держали лесополосу под контролем. И ждали минут 20, они гнали их минометами обратно. Командир сказал - встречайте. Ну и все, встретили. Всех обнулили», - рассказал Урман.

Ранее в село Гай российские подразделения заходили под прикрытием операторов БПЛА - в небе одновременно работало до 10 дронов, контролирующих продвижение пехоты вплоть до момента поднятия российского флага. Штурм проводили с нескольких направлений, проходя через раскисший чернозем, минные поля, инженерные заграждения и заранее подготовленные позиции противника.

Украинские подразделения оказались застигнуты врасплох - часть боевиков была обнаружена в домах без связи и охранения. В ходе боевых действий противник потерял около сотни человек, а попытки отступления пресекались ударами российских FPV-дронов по пикапам и роботизированным платформам ВСУ.

Освобождение Гая позволило российской армии взять под контроль трассу на Покровское через село Отрадное, а ранее была перерезана и дорога из Гуляйполя. По словам командира расчета БПЛА с позывным Уран, украинские подразделения в этом районе фактически лишены снабжения.

«Ни логистики, ни подвоза - ни снарядов, ни воды, ни людей - теперь быть не может», - пояснил он.

До Покровского группировке «Восток» остается продвинуться примерно шесть километров. Наступление продолжается - российские штурмовые группы уничтожают укрепления ВСУ в районах Добропасово и Андреевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.