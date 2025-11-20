МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Танкисты разнесли украинский ПВД на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» вел огонь с закрытой огневой позиции 125-миллиметровыми снарядами.
20-11-2025 10:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

Уточняется, что удар наносился на Красноармейском направлении. Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Они били по врагу, находясь на закрытой огневой позиции. При этом цели им указали расчеты беспилотных летательных аппаратов - информация пришла прямо на планшет. 

Стрельба велась с расстояния более девяти километров. Танкисты в реальном времени видели, куда падают их снаряды - этому способствовали работа беспилотников и передача видео на планшет. Благодаря этому они могли сами корректировать стрельбу.

Разрушение укрытий противника привело к поражению скопившихся в них боевиков. Это создало благоприятную обстановку для продвижения российских штурмовиков и обеспечило дальнейшее освобождение районов Красноармейска

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Т-72Б3М #группировка «Центр» #красноармейское направление #506-й полк
