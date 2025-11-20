Танкисты разнесли украинский ПВД на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

Уточняется, что удар наносился на Красноармейском направлении. Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Они били по врагу, находясь на закрытой огневой позиции. При этом цели им указали расчеты беспилотных летательных аппаратов - информация пришла прямо на планшет.

Стрельба велась с расстояния более девяти километров. Танкисты в реальном времени видели, куда падают их снаряды - этому способствовали работа беспилотников и передача видео на планшет. Благодаря этому они могли сами корректировать стрельбу.

Разрушение укрытий противника привело к поражению скопившихся в них боевиков. Это создало благоприятную обстановку для продвижения российских штурмовиков и обеспечило дальнейшее освобождение районов Красноармейска.

