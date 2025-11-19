Штурмовики обнаружили в подвалах Купянска крупные оружейные склады ВСУ

Российские штурмовики при зачистке подвальных помещений в Купянске обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
«Силами инженерных подразделений проводим разминирование», - сообщил военнослужащий.
Он также отметил, что операторы беспилотников выявили группу противника, которая пыталась спастись бегством из лесного массива, расположенного вдоль реки Оскол.
«Огнем артиллерии группа из 10 боевиков уничтожена», - сообщил боец.
Он добавил, что работа российских войск в регионе продолжается.
Ранее Лаврик сообщил об уничтожении около 20 боевиков ВСУ на западной окраине Купянска. Он добавил, что российские военнослужащие приступили к зачистке подвалов и коллекторов, где могут скрываться брошенные командованием украинские военные.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
