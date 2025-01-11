Идущие по следу звезд: как готовят космонавтов в ЦПК им. Гагарина

Центру подготовки космонавтов имени Гагарина исполнилось 65 лет. Как и тогда, сегодня здесь готовят покорителей космоса. Работа в Центре начинается рано утром. График расписан по минутам, инженеры готовят скафандры.

«Подача воздуха, воды. Далее - подгонка. Рукава, ноги, чтобы ему было комфортно. Космонавт входит в скафандр через ранец», - рассказал ведущий инженер ЦПК имени Гагарина Михаил Опалейчук.

Спустя пару часов в гидролабораторию приходят космонавты. В марте на корабле «Союз» они отправятся на МКС, а осенью запланирован выход в открытый космос.

«Я с детства мечтал летать, поэтому пошел в авиацию, был военным летчиком. После этого желание летать переросло в желание летать в космосе», - вспомнил космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

За состоянием космонавтов следят врачи и десятки специалистов.

«Я им рассказываю про то, как будет проходить выход, какое оборудование будем выносить, куда ставить, как с ним работать. Вы меня можете сравнить с руководителем выхода, который находится в ЦУПе», - сказал ведущий инженер-инструктор ЦПК имени Гагарина Анатолий Панин.

Космонавтов здесь в Звездном городке готовят уже 65 лет. Одиннадцатого января 1960 года образовали специальную воинскую часть. Тогда в первый отряд космонавтов зачислили 20 человек, каждый из которых хотел стать первым. Двенадцатого апреля 1961 года все услышали гагаринское «поехали». Так началось покорение космоса. Работы в ЦПК прибавилось. Василий Черкашин сам когда-то мечтал летать, но подвело плохое зрение. Пришлось пойти в инструкторы. Он подготовил больше полутора сотен российских и иностранных космонавтов.

«Именно готовил с нуля. Из знаменитых - Виталий Севастьянов, Владимир Соловьев, Валентин Лебедев. Многих», - отметил ведущий инженер по подготовке космонавтов ЦПК имени Гагарина Василий Черкашин.

На Земле - теория, потом - практика. В космосе нужно не просто знать все на отлично, но и на деле уметь решать любые нештатные ситуации. От зачисления в отряд до первого полета в среднем проходит 10 лет.

«Часто можно у молодых чему-то научиться. Они свежим взглядом обладают. Опыт никуда не денешь, делиться им надо максимально. Это экипаж и надо срабатываться», - уверен космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Сергей Рыжиков.

Космический робот Марфа на мобильной платформе. Управлять им можно голосом или через очки виртуальной реальности. Робот точь-в-точь повторяет движения, а если ситуация идет не по плану - космонавт задает команды вручную через компьютер.

«Вот такого типа изделия должны помогать космонавтам, в том числе при освоении новых солнечных объектов. Первоначально при освоении Луны», - пояснил начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов ЦПК имени Гагарина Владимир Дикарев.

Сейчас в отряде - 28 космонавтов. В прошлом году провели подготовку к полетам на Марс и Луну. Пилотируемую космическую программу выполнили на 100 процентов.

«Началась подготовка к реализации новых пилотируемых программ. Например, полет перспективного транспортного корабля, который состоится в ближайшем будущем. Это создание российской орбитальной станции», - уточнил начальник ЦПК имени Гагарина Максим Харламов.

Задачи на ближайшее время - полет Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а пока ежедневная подготовка.