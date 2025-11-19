МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что продолжительность жизни может составлять и 150 лет

По словам президента, Россия предпринимает последовательные действия в этом направлении.
Тимур Юсупов 19-11-2025 23:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин заявил, что Россия будет прикладывает все возможные усилия для увеличения средней продолжительности жизни граждан. Об этом российский лидер рассказал на юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 – «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам президента, последовательные действия в этом направлении позволят достичь отметки в 150 и более лет.

«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни и всё правильно делаем. Можно, наверное, довести до 150 лет», — предположил Путин.

Российский лидер отметил, что подобные процессы происходили на протяжении всей истории развития человечества, и если в прошлом средняя продолжительность жизни составляла всего 20-35 лет, то сегодня люди спокойно доживают до 80. А в будущем эта цифра только продолжит расти.

На этой же конференции президент поручил сформировать национальный план внедрения собственного генеративного ИИ.

#Россия #Наука #в стране и мире #Путин #продолжительность жизни
