Минобороны запустило спецпроект к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

К 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса Минобороны России запускает мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» с уникальными документами из фондов Центрального архива МО РФ, повествующими о ходе и итогах Международного военного трибунала над главными нацистскими военными преступниками.

На сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, среди которых: донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Нюрнбергский процесс вошел в историю не только как первый в мире международный суд над военными преступниками, но и как беспрецедентное по своему масштабу следственное действие. Его уникальность заключалась не в голословных обвинениях, а в гигантском, тщательно систематизированном массиве доказательств, который не оставлял камня на камне от стратегии защиты.

Трибунал столкнулся с неординарной и сложнейшей задачей: дать юридическую оценку преступлениям, масштабы и жестокость которых не имели аналогов в истории. И эта задача была решена с помощью холодной, неопровержимой документальной логики.

Главным обвинителем здесь выступили не столько представители следствия, сколько тысячи и тысячи официальных документов - приказов, секретных директив, штабных донесений и личных дневников, которые нацистский режим оставил после себя. Все эти документы, вкупе с шокирующими показаниями выживших и кадрами кинохроники, сложились в единую картину, где преступление было продуманной системой.

Приведенные факты - это не просто статистика, а прямое отражение тех конкретных преступлений, которые легли в основу обвинений на Нюрнбергском процессе. Они были документально подтверждены и представлены суду, прежде всего, советской стороной обвинения.

«Во Львовской области и в городе Львове немцы истребили около 700 тыс. советских людей. В Литовской ССР имели место массовые убийства советских граждан, а именно: в Панорах по меньшей мере 100 тыс., в Каунасе больше 70 тыс., в Алитусе около 60 тыс. В Латвийской ССР было убито 577 тыс. человек, в Смоленской области уничтожено свыше 135 тыс. советских граждан.В Ленинградской области было убито и замучено свыше 172 тыс. человек, включая свыше 20 тыс. человек, которые погибли в городе Ленинграде в результате варварских артиллерийских обстрелов и бомбежек. Из Советского Союза германские оккупационные власти отправили в рабство около 4 млн советских граждан», – сообщается в газете «Красная Армия», статья которой также опубликована в новом историческом разделе на сайте Минобороны России.

Эти цифры и документы помогли Нюрнбергскому трибуналу установить не просто отдельные факты убийств, а наличие «общего плана или заговора» для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судьи признали, что массовое уничтожение мирного населения и организация принудительного труда были не случайными, а частью систематической политики нацистского государства.

Именно поэтому сегодня, в эпоху, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть вердикт Нюрнберга, героизировать пособников нацизма и возродить идеи расового и национального превосходства, историческая память становится полем битвы. Реабилитация формирований, чьи преступления документировались на процессе, или использование нацистской символики современными радикальными группировками, - это прямое попрание принципов, за которые сражались и гибли наши предки.

Память о Нюрнберге - это не только дань уважения жертвам, но и суровое напоминание и предупреждение. Он учит, что зло вновь поднимает голову, когда его преступления забываются, замалчиваются или оправдываются под лозунгами ложного патриотизма и национализма.

Спустя десятилетия после того, как в зале суда № 600 был провозглашен приговор, наша общая ответственность - решительно противостоять любым попыткам обелить нацизм и не допустить, чтобы ужасы, доказанные в Нюрнберге, когда-либо повторились.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.