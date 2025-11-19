Волгоград на один день сменил название в честь годовщины начала операции «Уран»

Волгоград на день снова стал Сталинградом. Название город сменил в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск. Операция «Уран» завершилась 2 февраля, в результате немецкая группировка численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена, в плену оказались 90 тысяч солдат и офицеров вермахта, в том числе, командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Памятные мероприятия в День начала контрнаступления под Сталинградом начались ранним утром в поселке Пятиморск. Именно здесь произошло соединение 62-ой и 64-ой армий, в результате чего немецкие войска оказались в кольце окружения. Собравшиеся на церемонию возложили цветы и венки к огромному мемориалу «Соединение фронтов».

Многолюдно сегодня и на главной высоте России - Мамаевом Кургане. Среди почетных гостей - участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков.

«Сталинград - это город-герой. Здесь именно решалась судьба России. Потому что Мамаев Курган - это история великая», - сказал ветеран.

Здесь же, на Мамаевом Кургане, ровно в полдень собрались горожане, военнослужащие, юнармейцы для участия в памятной акции «Выстрел памяти». Ее проводят в дни памятных и праздничных дат, связанных с великой отечественной войной.

«Сегодня уже восемь лет, как мы проводим в честь героев, сокрушивших нацизм, в день контрнаступления в Сталинградской битве. Операция «Уран» была в 42-м году, наши войска пошли в наступление, и 2 февраля 43-го года враг был разбит, и Победа в Сталинградской битве наступила», - напомнил руководитель межрегиональной патриотической организации «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов.

Ежегодно выстрел памяти совершают из орудий ЗИС-3. Они - непосредственные участники Сталинградской битвы.

«Это дивизионная пушка, 76 мм, дальность прямого выстрела - 13 км, именно эти орудия участвовали в обороне Сталинграда. Мы регулярно из них производим выстрелы памяти в честь наших погибших героев - дедов и прадедов, для нас эта честь», - объяснил командир орудия 5-ого расчета, 3-й гаубичной самоходно- артеллиристкой батареи Владислав Решетнев.

Сегодня город-герой Волгоград официально именуют Сталинградом. Название меняют ежегодно в дни памятных и праздничных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Сотни различных мероприятий в этот день посвящены подвигу советских бойцов, ценой собственных жизней изменивших ход истории человечества.

Операция «Уран» началась ранним утром 19 ноября 1942 года после мощнейшей арт-подготовки, в которой задействовали 20 тысяч орудий. Они били безостановочно 80 минут.

Ко дню начала контрнаступления под Сталинградом приурочили и вручение воинским частям Южного военного округа боевых знамен и георгиевских знаменных лент.

«Вручение боевых знамен является фундаментальным событием в жизни каждой воинской части. Сегодня присутствует шесть воинских частей, пять из них получают впервые боевые знамена, а одно уже имеет, но ей присваивается наименование «гвардейская». ЮВО всегда впереди под руководством Путина. Мы уверены, что враг будет разбит, Победа будет за нами», - рассказал и.о. заместителя командующего ЮВО СНХ Михаил Досугов.

Здесь же состоялось церемония награждения государственными наградами военнослужащих подразделений, отличившихся в ходе выполнения задач специальной военной операции.