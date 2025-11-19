В Германии ожидают сокращения 150 тысяч рабочих мест

В Германии ожидается масштабное сокращение рабочих мест. Об этом сообщает газета Bild.

«В Германии на 88 предприятиях планируется сократить 147 522 рабочих места», - говорится в публикации.

Согласно данным организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), только 30 тысяч сокращений планируется в компании Deutsche Bahn, занимающейся железнодорожными перевозками. Еще 14 тысяч сокращений коснутся поставщика автокомплектующих ZF.

Глава INSM Торстен Альслебен заявил, что цифры говорят сами за себя. По его словам, в стране разочарованы первыми итогами правления канцлера Фридриха Мерца, который вместо реальной помощи национальной экономике лишь увеличивает внешний долг страны.

Среди главных причин возникшей ситуации указываются нехватка квалифицированной рабочей силы, рост цен на энергоносители и другие факторы.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что правительство Мерца может рухнуть до конца своего срока.