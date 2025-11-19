МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии ожидают сокращения 150 тысяч рабочих мест

Организационно-штатные мероприятия затронут 88 предприятий по всей стране.
Константин Денисов 19-11-2025 19:36
© Фото: Nick White, moodboard, Globallookpress

В Германии ожидается масштабное сокращение рабочих мест. Об этом сообщает газета Bild.

«В Германии на 88 предприятиях планируется сократить 147 522 рабочих места», - говорится в публикации.

Согласно данным организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), только 30 тысяч сокращений планируется в компании Deutsche Bahn, занимающейся железнодорожными перевозками. Еще 14 тысяч сокращений коснутся поставщика автокомплектующих ZF.

Глава INSM Торстен Альслебен заявил, что цифры говорят сами за себя. По его словам, в стране разочарованы первыми итогами правления канцлера Фридриха Мерца, который вместо реальной помощи национальной экономике лишь увеличивает внешний долг страны.

Среди главных причин возникшей ситуации указываются нехватка квалифицированной рабочей силы, рост цен на энергоносители и другие факторы.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что правительство Мерца может рухнуть до конца своего срока.

#в стране и мире #Германия #Фридрих Мерц #безработица
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 