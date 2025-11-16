МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп поссорился с фон дер Ляйен в Вашингтоне

Инцидент произошел во время визита делегации Еврокомиссии в Белый дом.
Александр Шульгин 19-11-2025 17:44
© Фото: Steffens, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поссорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита европейской делегации в Вашингтон. Об этом сообщает 360.ru.

Об инциденте рассказал евродепутат Чаба Деметер. Такой сценарий не удивил никого из присутствовавших, поскольку ранее фон дер Ляйен неоднократно нелестно отзывалась о главе Белого дома.

«Когда в Вашингтон приезжала делегация ЕС, между Трампом и фон дер Ляйен произошла ссора. Делегации ЕС не оказали должный прием», - рассказал политик изданию Mandiner.

Ранее фон дер Ляйен умудрилась рассориться с главой евродипломатии Кайей Каллас, а депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун публично обозвал ее колдуньей и пригрозил отправить в сумасшедший дом.

Глава ЕК разослала лидерам стран ЕС письмо, в котором перечислила три варианта помощи Украине. Один из них подразумевает присвоение замороженных российских активов.

