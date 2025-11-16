Депутат Бессараб: повышение пенсионного возраста скажется на сроке жизни россиян

В России сейчас достаточно сбалансированная пенсионная система, кроме того, еще не закончился переходный период реформы, а потому никаких предпосылок для дальнейшего увеличения пенсионного возраста нет. Об этом в беседе со «Звездой» сообщила депутат, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В прошлом пришлось пойти на непопулярные меры, так как число россиян пенсионного возраста значительно превысило допустимые значения в соотношении с трудоспособным населением, напомнила она.

«Сейчас мы находимся в переходном периоде до 2028 года. И вообще, ни о каком повышении пенсионного возраста даже речи быть не может, потому что, во-первых, не закончен переходный период. Во-вторых... важны еще и длительность жизни, длительность трудоспособного возраста россиян. Подчеркну, никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста сегодня нет», - сказала Бессараб в беседе со «Звездой».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсионный возраст в стране повышать не намерены. Он отметил, что в СМИ неверно истолковали слова Светланы Бессараб, которая рассказала о том, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер пенсии в случае окончания трудовой деятельности на 10 лет позже. По ее словам, коэффициенты в таком случае будут проиндексированы в 2,32 раза.

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенное повышение возраста выхода не пенсию. До 2028 года пенсионный возраст увеличится на пять лет. Для женщин это 60 лет, а мужчин - 65.