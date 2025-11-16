Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно обучиться профессии рабочего

Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться профессии рабочего или служащего. Соответствующий законопроект был принят сразу во II и в III чтениях в Госдуме.

Авторами инициативы стали вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Они обратили внимание на то, что сейчас не сдавший экзамен девятиклассник теряет почти год до повторной аттестации. За это время он мог бы обучиться разным профессиям.

Перечень специальностей будет определяться региональными властями. Государство возьмет на себя расходы по финансированию обучения или предоставление дополнительных условий.

По окончании программы ученик получит не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии.

Ранее сообщалось о том, что платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат.