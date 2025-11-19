Отец и сын встретили День ракетных войск и артиллерии на передовой

На Красноармейском направлении специальной военной операции профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии - вместе отметили отец и сын, военнослужащие группировки войск «Центр» Виталий и Роман Арманшины. Оба служат в расчете реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, сообщило Минобороны России.

Роман Арманшин находится в зоне СВО с первых дней операции. Начинал службу старшим наводчиком, затем стал командиром боевой машины, а в 2024 году получил офицерское звание и возглавил взвод реактивной артиллерии.

Его отец, Виталий Арманшин, до участия в СВО работал хлеборобом. Летом 2025 года он принял решение отправиться добровольцем, чтобы служить рядом с сыном. Сейчас Виталий выполняет боевые задачи в должности водителя боевой машины БМ-21 «Град».

Из-за непрерывных боевых дежурств и постоянной работы по выявленным целям отцу и сыну удается видеться нечасто. Но в свой профессиональный праздник они встретились, чтобы вместе выпить чаю и позвонить семье домой, в Башкирию. После короткой передышки Роман и Виталий вновь отправились на позиции. Ежедневно расчеты ракетных войск и артиллерии группировки «Центр» наносят точные удары по позициям противника, поддерживая продвижение штурмовых подразделений и способствуя освобождению территорий Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.