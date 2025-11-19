МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец и сын встретили День ракетных войск и артиллерии на передовой

В День ракетных войск и артиллерии родные смогли встретиться и за чашкой чая позвонить семье в Башкирию. После разговора с родными Роман и Виталий отправились на передовую, чтобы продолжить выполнять боевые задачи.
19-11-2025 13:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении специальной военной операции профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии - вместе отметили отец и сын, военнослужащие группировки войск «Центр» Виталий и Роман Арманшины. Оба служат в расчете реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, сообщило Минобороны России.

Роман Арманшин находится в зоне СВО с первых дней операции. Начинал службу старшим наводчиком, затем стал командиром боевой машины, а в 2024 году получил офицерское звание и возглавил взвод реактивной артиллерии.

Его отец, Виталий Арманшин, до участия в СВО работал хлеборобом. Летом 2025 года он принял решение отправиться добровольцем, чтобы служить рядом с сыном. Сейчас Виталий выполняет боевые задачи в должности водителя боевой машины БМ-21 «Град».

Из-за непрерывных боевых дежурств и постоянной работы по выявленным целям отцу и сыну удается видеться нечасто. Но в свой профессиональный праздник они встретились, чтобы вместе выпить чаю и позвонить семье домой, в Башкирию. После короткой передышки Роман и Виталий вновь отправились на позиции. Ежедневно расчеты ракетных войск и артиллерии группировки «Центр» наносят точные удары по позициям противника, поддерживая продвижение штурмовых подразделений и способствуя освобождению территорий Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #группировка «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 