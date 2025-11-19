МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Легковые авто вспыхнули при ДТП в Краснодаре, погибли три человека

Водитель BMW вылетел на встречку, где столкнулся с двумя другими легковушками.
Дарина Криц 19-11-2025 11:29
© Фото: mvd_23, Telegram

В Краснодаре три человека погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии, в котором столкнулись три автомобиля. Это произошло минувшим вечером, 18 ноября, на Ростовском шоссе.

Как сообщили в региональном МВД, автомобиль BMW во время движения занесло и он вылетел на полосу встречного движения. Там он врезался в LADA Granta, а затем столкнулся с легковым авто Volkswagen. После чего иномарки загорелись.

«Неустановленный водитель "БМВ", двигаясь со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Зиповской, допустил неуправляемый занос транспорта, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Лада Гранта"», - говорится в сообщении краснодарского главка МВД России.

На месте ДТП погиб водитель BMW и водитель Volkswagen, а также его пассажир.

#в стране и мире #Краснодарский край #ЧП #Краснодар #МВД РФ #ДТП #столкновение машин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 