Легковые авто вспыхнули при ДТП в Краснодаре, погибли три человека

В Краснодаре три человека погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии, в котором столкнулись три автомобиля. Это произошло минувшим вечером, 18 ноября, на Ростовском шоссе.

Как сообщили в региональном МВД, автомобиль BMW во время движения занесло и он вылетел на полосу встречного движения. Там он врезался в LADA Granta, а затем столкнулся с легковым авто Volkswagen. После чего иномарки загорелись.

«Неустановленный водитель "БМВ", двигаясь со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Зиповской, допустил неуправляемый занос транспорта, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Лада Гранта"», - говорится в сообщении краснодарского главка МВД России.

На месте ДТП погиб водитель BMW и водитель Volkswagen, а также его пассажир.