Рестораторы возмутились неравными условиями работы с фудкортами в торгсетях

Российские рестораторы пожаловались Госдуме на неравные условия с предприятиями общепита и торговыми сетями, которые реализуют готовую еду. На имя председателя ГД РФ Вячеслава Володина поступило обращение от президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова.

Отмечается, что запрос поступил в связи с недавно внесенным в нижнюю палату парламента рядом поправок в закон о торговле. Они затрагивают и деятельность предприятий HoReCa - ресторанов, кафе и кейтеринга. По словам главы ФРиО Бухарова, федерацию беспокоит ситуация, когда заведения общепита реализуют так называемую готовую еду, при этом к ним применяют гораздо низкие требования и нормы. Это касается и обустройства зон приема пищи.

«Мы убеждены, что "готовая еда", реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания. Но сейчас такая продукция обходится покупателям дешевле не только за счет масштабов бизнеса, но и за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам», - говорится в обращении рестораторов, с которым ознакомилось РБК.

Напомним, в апреле этого года в силу вступил новый ГОСТ для общепита. Он касается винных карт. Теперь таким заведениям рекомендуется выделять в меню не менее 20% ассортимента для вин российского производства, они должны быть указаны в начале карты и помечены специальными отметками.