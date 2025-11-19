МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы сожгли украинский М113 на Константиновском направлении

Бронетранспортер уничтожили военнослужащие 58-го отдельного батальона спецназначения.
19-11-2025 10:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского бронетранспортера М113 американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы российских ударных беспилотников. 

Уточняется, что вражеский М113 обнаружили на Константиновском направлении. По нему нанесли серию ударов операторы беспилотников из состава 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

Отмечено, что методичная работа дроноводов 58-го батальона спецназа оказывает существенное влияние на ход боевых действий. Операторы беспилотных летательных аппаратов наблюдают за врагом и наносят удары круглосуточно. 

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон ликвидировал украинский броневик MaxxPro американского производства. Это произошло на Сумском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #M-113 #константиновское направление
