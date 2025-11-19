Минобороны России сообщило об уничтожении украинского бронетранспортера М113 американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы российских ударных беспилотников.

Уточняется, что вражеский М113 обнаружили на Константиновском направлении. По нему нанесли серию ударов операторы беспилотников из состава 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

Отмечено, что методичная работа дроноводов 58-го батальона спецназа оказывает существенное влияние на ход боевых действий. Операторы беспилотных летательных аппаратов наблюдают за врагом и наносят удары круглосуточно.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон ликвидировал украинский броневик MaxxPro американского производства. Это произошло на Сумском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.