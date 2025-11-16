В освобожденном Ровнополье в Запорожской области бойцы группировки «Восток» обнаружили в одном из опорных пунктов местных жителей - людей, которых украинские военнослужащие оставили в траншеях и заставили с оружием «держать оборону». Об этом нашему корреспонденту Андрею Вакуле рассказал командир отделения с позывным Журавль. По его словам, гражданских, трудившихся строителями на позициях ВСУ, командование буквально бросило в окопах, выдав им винтовки и объявив «бойцами».

«Гражданское население, некогда были строителями, как выяснилось потом. То есть их буквально заставили. После того как они построили данные укрепы, их просто оставили, дали им оружие и сказали: "Вы теперь бойцы"», - пояснил Журавль.

Осенние дороги превратились в вязкое болото, и пехоту приходилось подвозить на легкобронированной технике максимально близко к селу. Далее начинался штурм. В Ровнополье, расположенном в Запорожской области, штурмовые группы заходили сразу с нескольких направлений. Украинские подразделения пытались вырваться из окружения и рвали по раскисшим грунтовкам, но их маршрут фиксировали российские БПЛА, которые отслеживали перемещение отступающих.

Радиотелефонист с позывным Аким рассказал, что во время наступления наши перехватывали переговоры противника.

«Был радиоперехват противника. ВСУшники докладывали командованию, что русские наступают. Просили поддержку. Командование им говорило: "Держитесь"», - рассказал Аким.

Тем временем российские штурмовики проводили зачистку домов и подвалов. До крупных укреплений дошли без серьезного сопротивления.

Бойцы утверждают, что Киев пытается восполнять нехватку личного состава - бросает на передовую всех подряд, не обеспечивая ни подготовку, ни условия. Позиции ВСУ оборонять не пытаются, тактика сводится к отходу и ставке на дроны.

«"Птицы" атакуют. На одного человека до 20 примерно "птиц" может быть. Разбросаны мины. Банки. Воду могут заминировать. Идешь, у тебя жажда, захотел попить - взял, подорвался», - поделился командир отделения с позывным Космик.

Само Ровнополье - небольшое село, несколько улиц и несколько десятков домов. Сапоги штурмовикам приходилось не снимать - озера, трясины, заболоченные поля. Основные укрепленные позиции противника обнаружили уже за селом, в лесопосадках. Там же нашли следы иностранных наемников - в одном из блиндажей обнаружили вещи женщины-снайпера.

Флаг России над Ровнопольем подняли мотострелки 114-го полка 5-й армии. Для стрелка Космика этот момент стал особенным - флаг ему доставили операторы БПЛА, сбросив небольшой груз прямо под огнем вражеских дронов.

Наступательная операция готовилась около двух недель - изучали маршруты, налаживали связь. Само же село, по словам радиста Акима, было освобождено за сутки. Взятие Ровнополья позволило нашим бойцам двигаться дальше - ближе к Гуляйполю с севера, куда украинские формирования отступают после потери соседних населенных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.