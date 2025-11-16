Пожарные спасли трех детей из горящей квартиры в Улан-Удэ

Трое детей доставлены в больницу с отправлением угарным газом после пожара в квартире в Улан-Удэ. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС Республики Бурятия. По данным ведомства, огонь вспыхнул в ночь на воскресенье в одной из квартир на проспекте Строителей в Улан-Удэ.

«Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет», - добавили в ведомстве.

Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей Детской республиканской клинической больницы. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС попросили родителей не оставлять своих детей без присмотра, убрать спички и зажигалки в недоступные для них места, а также объяснить, как действовать в случае пожара. Не лишним будет установить в квартире автономный извещатель.