В пойму любимой реки Толкина в Британии сбросили сотни тонн мусора

Мусорщики вывалили многотонную гору отходов в пойму реки Черуэлл в Великобритании. Высота горы отходов достигает 10 метров. Эта река вдохновляла писателя Джона Толкина, пишет Life.ru. Она стала прототипом реки Ивлинки в романе «Властелин колец». Растущая на берегу ива подвигла Толкина на создание персонажа Старой Ивы.

Отходы сложены штабелем на поле между рекой и трассой A34 недалеко от Кидлингтона. Стоимость уборки отходов превышает годовой бюджет местного районного совета. Свалка появилась около месяца назад. Проблема увеличивает риск загрязнения бассейна Темзы.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании получило постановление суда о закрытии местности для публичного доступа на шесть месяцев. Ведомство планирует найти виновных и принять меры.

Благотворительная организация «Друзья Темзы» сообщила, что свалку устроила организованная преступная группировка. Местный рыболов Билли Бернелл назвал ситуацию экологической катастрофой. Исследователь географии из Оксфордского университета Аня Глейзер подчеркнула угрозу для экосистемы и здоровья людей.

