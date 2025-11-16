МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пятилетняя девочка пропала без вести в результате наводнения в Калифорнии

Мужчину с дочкой накрыло волной и унесло в открытое море.
Екатерина Пономарева 2025-11-16 04:25:52
Пятилетняя девочка пропала без вести, два человека погибли в результате наводнений в южной части Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на правоохранительные органы.

«По меньшей мере две смерти связывают со штормом», - по данным газеты.

С четверга в американском штате шли сильные дожди. В субботу погодные условия ухудшились. За три дня ливней в Калифорнии образовались наводнения.

Воды захлестнули автомобиль американского жителя. 71-летний мужчина погиб в своей машине. Второй погибший отдыхал с дочкой на местном пляже. Высокие волны унесли их в открытое море. В этот день они достигали пяти-шести метров в высоту. Позже мужчину нашли мертвым, а пятилетняя девочка считается пропавшей без вести.

#в стране и мире #Наводнение #сша #Калифорния
